Propostas de alunos do concelho do Cartaxo vão a votos este mês

As crianças do 1º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo e do Agrupamento de Escolas D. Sancho I de Pontével vão apresentar as suas propostas referentes ao Orçamento Participativo Escolar 2024. Serão atribuídos 10 mil euros do orçamento municipal às duas propostas vencedoras e cada agrupamento só pode receber até cinco mil euros. As assembleias participativas são públicas e estão marcadas para 21 de Junho na EB 2,3 D. Sancho I, em Pontével, e 26 de Junho na EB 2,3 Marcelino Mesquita, no Cartaxo, às 10h00.

“Decorridos os trabalhos nas escolas, com o contributo do corpo docente, técnico e administrativo, assim como com o envolvimento das famílias, as crianças vão apresentar as suas propostas em duas assembleias participativas com o intuito de recolher o apoio de colegas de outros estabelecimentos de ensino, já que não podem votar nos projectos apresentados pela sua própria escola”, explica em comunicado o município, que lançou a iniciativa no início deste ano para promover valores de cidadania activa e participação democrática junto das gerações mais novas.