Academia de Líderes Rurais é um projecto inovador no Médio Tejo

O projecto Academia de Líderes Rurais tem como objectivo capacitar uma rede de líderes locais, através de uma abordagem colaborativa para que seja possível co-criar projectos de intervenção social, cultural e económica nos territórios rurais. A academia é uma iniciativa da Rural Move, associação que pretende promover e incentivar o investimento em territórios de baixa densidade.

A Academia de Líderes Rurais dinamiza várias sessões no Médio Tejo onde apresenta os objectivos do projecto, promovendo debates sobre ideias inovadores para resolver problemas em localidades rurais. A última iniciativa decorreu em Mação, no dia 31 de Maio, numa sessão de co-criação com os agentes da comunidade.