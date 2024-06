Detidos em Vila Franca de Xira suspeitos de furtos em lojas

Um homem e três mulheres, com idades entre 30 e 40 anos, foram detidos no dia 12 de Junho no concelho de Vila Franca de Xira, por suspeitas de vários furtos em lojas, informou o Comando Territorial de Lisboa da GNR. Os detidos foram presentes a um primeiro interrogatório judicial, onde foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva a três deles. O quarto elemento será presente a interrogatório na segunda-feira.



Na sequência de “denúncias por furtos em estabelecimentos comerciais”, foi realizada “uma investigação que decorreu durante um ano”, refere a nota divulgada. Foi possível apurar que os suspeitos "aproveitavam os períodos de maior afluência e com poucos funcionários nas superfícies comerciais para colocar bens em carrinhos de compras, posicionando-se junto à porta de entrada, onde aproveitavam o momento mais adequado e accionavam o sensor de abertura da porta de entrada, para sair com os produtos subtraídos”, adianta a GNR. Desta forma, furtavam diversos produtos alimentares, bebidas e produtos de higiene, que “introduziam posteriormente no mercado paralelo”, obtendo um lucro significativo.



O Comando Territorial de Lisboa da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Franca de Xira, refere ainda que na sequência das diligências desenvolvidas, deteve as quatro pessoas e fez "uma busca não domiciliária a um estabelecimento", recuperando diversos produtos avaliados em milhares de euros e apreendendo uma viatura.



A força de segurança apurou também que os detidos são "suspeitos da prática de outros actos ilícitos da mesma natureza" ocorridos em Vilar Formoso (concelho de Almeida, distrito da Guarda) e no Algarve, tendo causado prejuízos que podem ascender a um valor superior a 50 mil euros.