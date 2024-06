Festa na Casa do Povo de Amiais de Baixo no feriado do 10 de Junho

A Casa do Povo de Amiais de Baixo, no concelho de Santarém, celebrou o 10 de Junho com quatro dias de muita juventude e animação, juntando a população e muitos voluntários para a realização de mais um ano de festejos populares. Bruno Torres, que está no quinto ano à frente da colectividade, já pertenceu a outros movimentos associativos, mas diz que vestir a camisola da casa do povo tem outro significado. “Isto é a casa do povo, onde o convívio e amizade são o mais importante, assim como servir a população da melhor forma possível”, explicou a O MIRANTE.

O dirigente de 34 anos deu conta que a direcção da Casa do Povo é composta por 40 elementos que se revêm no companheirismo, na partilha e na amizade, sendo o ambiente vivido dentro da casa o de cativar quem passa. “O objectivo do associativismo é criar um bom ambiente, conhecer as pessoas e sair com mais amizades que aquelas com que se entrou”, reforçou.

Com actividades realizadas de 7 a 10 de Junho, O MIRANTE esteve presente na primeira edição da Color Fun Walk & Run pelas ruas da vila. Para Bruno Torres é um orgulho contar com o apoio da população e dos cerca de 400 sócios, que juntamente com as entidades que apoiam as iniciativas, dão força e ânimo para que o plano de actividades se consiga desenvolver ao longo do ano. A Casa do Povo de Amiais de Baixo está ao serviço da população desde 1980 e, encerrada apenas aos domingos, conta com um vasto leque de actividades como ioga, pilates, zumba, danças e as comemorações anuais, como o Dia da Mulher, Dia da Criança, o aniversário, o mercadinho ou as comemorações do 10 de Junho.

A direcção da colectividade diz ter como objectivo futuro melhorar as condições da sede da Casa do Povo, que está em funcionamento há quase meio século. “Amiais de Baixo tem tudo o que é preciso, há bom ambiente e muito boa qualidade de vida”, concluiu o dirigente associativo.