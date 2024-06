Golegã vai servir de inspiração para novo livro de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada

As escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada já iniciaram o trabalho de pesquisa para o seu novo livro, intitulado “Uma Aventura na Curva do Rio”, cuja história se vai desenrolar no concelho da Golegã. Numa iniciativa da Casa Mendes Gonçalves, em articulação com a Câmara Municipal da Golegã e com edição da editora Caminho, do Grupo Leya, esta obra será a 68º da colecção de livros juvenis lançada há 42 anos, que conta com mais de nove milhões de exemplares vendidos em todo o mundo.

No primeiro dia de trabalho, o vice-presidente da câmara municipal, Diogo Rosa, e Alexandra Marques, da Fundação Mendes Gonçalves, reuniram com as escritoras relativamente à história das três freguesias do concelho, visitando ainda alguns pontos de referência, estando já agendadas as próximas visitas ao património natural e património edificado mais relevantes. A Reserva Natural do Paul do Boquilobo, a Feira de São Martinho e Feira Nacional do Cavalo, a Casa Estúdio Carlos Relvas, o Museu Mestre Martins Correia, os rios e toda a riqueza do território, serão o mote para o livro que pretende ser uma referência na literatura juvenil e um grande sucesso a ser lançado no início de 2025.