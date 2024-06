Obrigado a usar chapéu de chuva na sanita em casa da câmara de VFX

partilhe no Facebook

Sempre que Augusto Machão, de 82 anos, precisa de usar a casa de banho da casa municipal onde vive, em Povos, Vila Franca de Xira, tem de o fazer de chapéu de chuva aberto. Tudo porque desde o verão do ano passado que existe uma infiltração por reparar. É uma "situação humilhante", lamenta Augusto Machão a O MIRANTE, que diz já ter pedido ajuda ao município, mas ainda sem resposta. As infiltrações são de tal ordem que já chegaram à marquise e a um dos quartos, onde o cheiro a bolor é insuportável. "O que gostava é que reparassem isto para não ter de viver nestas condições", lamenta o morador, que garante ter todas as rendas em dia. Ex-estivador, Augusto Machão teve uma vida pautada pelo sacrifício, a começar pelo dia em que perdeu tudo o que tinha nas fatídicas cheias de 1967.

