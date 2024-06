Politécnico de Santarém celebrou 45 anos e a prenda foi a nova residência de estudantes em Rio Maior

A essas instalações, inauguradas no dia do 45º aniversário do Politécnico de Santarém, junta-se mais uma residência construída pelo município de Rio Maior a inaugurar em breve. Equipamentos que dão resposta à manifesta falta de alojamentos para alunos na cidade.

O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) celebrou 45 anos de vida no dia 6 de Junho com uma cerimónia na Escola Superior de Desporto de Rio Maior cuja solenidade foi temperada com a animação de tunas académicas e momentos de dança. Após uma série de discursos, de homenagens a professores, antigos alunos e funcionários reformados, a tarde culminou com a inauguração da há muito ambicionada residência para estudantes. Um ponto alto a que já não assistiu o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, por estar em época de campanha para as eleições europeias.

A inauguração da residência, falada há quase uma década, foi um velho sonho tornado realidade, como referiram várias vozes. As novas instalações, benzidas pelo bispo de Santarém, D. José Traquina, vão entrar em funcionamento no próximo ano lectivo, disponibilizando 122 camas. Foram oito anos de altos e baixos, com muita luta e dedicação, como referiu o presidente de Politécnico de Santarém, João Moutão, professor que já foi também director da Escola de Desporto de Rio Maior. O responsável agradeceu a todos os que contribuíram para a concretização deste objectivo, nomeadamente antigos responsáveis pela escola e pelo politécnico, autarcas e deputados, muitos deles presentes nas cerimónias.

Mais de 5 mil alunos inscritos

O Politécnico de Santarém atravessa uma fase de pujança atestada pela superação da fasquia dos 5 mil alunos nas suas cinco escolas (Agrária, Educação, Gestão e Saúde, todas em Santarém, e a de Desporto em Rio Maior), como foi realçado por vários dos oradores. Além de João Moutão discursaram os presidentes das Câmaras de Rio Maior e de Santarém, Filipe Santana Dias e Ricardo Gonçalves, respectivamente; Hermínio Martinho, presidente do Conselho Geral do IPSantarém; a presidente do Conselho Superior dos Institutos Superiores Politécnicos, Maria José Fernandes; e o ministro Fernando Alexandre.

João Moutão destacou que o IPSantarém tem hoje presença em nove municípios da região facultando um ensino aplicado alicerçado no conhecimento e inovação, focado nos estudantes e em permanente cooperação com o tecido económico e social, adaptando a oferta formativa à realidade regional. A criação de novos mestrados, a formação avançada, a investigação e a internacionalização, com várias parcerias com universidades estrangeiras, têm sido apostas consistentes. Tal como a melhoria de condições para os alunos, de que são exemplo as novas residências para estudantes em Rio Maior e Santarém que vão aumentar a resposta de 278 para mais de 700 camas. Em Rio Maior vai nascer ainda mais uma residência, da responsabilidade do município, que vai proporcionar mais seis dezenas de camas.