Vai avançar requalificação do posto médico de Alcoentre e do Centro de Saúde de Azambuja

A Câmara Municipal de Azambuja já formalizou os contratos de financiamento da requalificação integral do posto médico de Alcoentre e do sistema AVAC do Centro de Saúde de Azambuja. Os contratos foram assinados nas instalações do Infarmed, em Lisboa, pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, e pelo Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. “A assinatura do contrato é o passo decisivo que vem garantir o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com fundos da União Europeia, para as intervenções há muito aguardadas pela população do nosso concelho, quer a profunda requalificação do Posto Médico de Alcoentre (financiada com 350 mil euros), quer a recuperação do sistema AVAC do Centro de Saúde de Azambuja (apoiada com 300 mil euros)”, refere a autarquia em comunicado.

Obras muito aguardadas

A Extensão de Saúde de Alcoentre está encerrada há um ano e cinco meses. Tal como O MIRANTE noticiou em Junho de 2023, as obras nestas unidades de saúde foram contempladas no programa de investimentos “Cuidados de Saúde Primários com mais respostas” do PRR. No aviso publicado a 16 de Junho ambas as intervenções surgiam com uma verba de 250 mil euros para a extensão de Alcoentre e de 151.400 euros para a Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Azambuja. Careciam no entanto de apresentação de candidatura, na altura, por parte da Administração Regional de Saúde, que teve de voltar a ser apresentada em 2024, desta vez pelo município que assumiu competências na área dos equipamentos de saúde. Alguns populares têm demonstrado o seu descontentamento em reuniões públicas camarárias por causa do atraso na conclusão do processo das obras.