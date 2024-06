Vila Franca de Xira vai distinguir 13 cidadãos de mérito no dia da cidade

Vila Franca de Xira é cidade há quarenta anos e a data vai ser celebrada com o assinalar do Dia da Cidade no dia 28 de Junho numa gala a realizar no Ateneu Artístico Vilafranquense, onde serão também distinguidos 13 personalidades e entidades da cidade pelos seus percursos de vida e que se distinguiram de variadas formas.

A cerimónia, promovida pela junta de freguesia liderada por Ricardo Carvalho (PS), vai premiar Albertina Pedrosa (cidadã de mérito profissional), Pedro Torrão (carreira desportiva), restaurante 150 Gramas (mérito empresarial), loja O Tronco (mérito comercial), Café Flor do Tejo (mérito identitário), José Fortes (mérito desportivo), Dário Venâncio (mérito de tradição local), Elviro Passarinho (mérito cívico), Ateneu Artístico Vilafranquense (desenvolvimento local), David Santos (mérito cultural), Daniel Costa Reis (mérito social), Rotary Clube de Vila Franca de Xira (mérito associativo) e, com o galardão de mérito autárquico, todos os autarcas de 1984 a 2024. Após a entrega dos galardões segue-se um espectáculo com a banda vilafranquense “BoxBand & The Funk Project”.