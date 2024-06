Acidente corta Nacional 3 em Vila Chã de Ourique

Colisão entre ligeiro e motociclo em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, ocorreu às 16h44

Uma colisão entre um ligeiro de passageiros e um motociclo na Estrada Nacional 3 em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, provocou um ferido grave transportado ao Hospital de Santarém, informou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo a O MIRANTE. O alerta foi dado às 16h44 da tarde desta segunda-feira, 17 de Junho, e a estrada foi temporariamente cortada. Ao local acorreram os Bombeiros do Cartaxo, Cruz Vermelha, GNR e PSP.