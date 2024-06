Acidente na Nacional 362 em Casais da Barroca

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Uma colisão entre dois ligeiros de passageiros na EN362 em Casais da Barroca, concelho de Santarém, provocou dois feridos ligeiros e constrangimentos no trânsito. O alerta foi dado às 08h46 desta segunda-feira, 17 de Junho, e para o local mobilizaram-se os Bombeiros Sapadores e os Voluntários de Santarém e a GNR, num total de quatro veículos e 11 operacionais. As vítimas foram assistidas no local e transportadas ao Hospital Distrital de Santarém.