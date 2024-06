Ferreira do Zêzere já tem um albergue para peregrinos

A Câmara de Ferreira do Zêzere inaugurou, na localidade de Areias, um albergue que pode alojar até seis peregrinos e, apesar de estar focado nos do caminho de Santiago de Compostela, também está ao dispor de outros. “Era uma necessidade que sentíamos, a de criar uma estrutura de apoio a quem faz os Caminhos de Santiago (em Espanha), mas também os de Fátima ou os visitantes da Rota dos Templários, através do aproveitamento de uma antiga escola, que entendemos recuperar, e que vai permitir acolher os peregrinos que aqui queiram pernoitar”, disse o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes.

A antiga escola primária de Areias foi requalificada e transformada em Albergue de Peregrinos, no âmbito do Caminho Português de Santiago, tendo a obra representado um investimento na ordem dos 120 mil euros. O equipamento está dotado de casas de banho, chuveiros e cozinha, entre outras comodidades. Num comunicado, a autarquia especificou que o albergue disponibiliza seis camas/beliches num dormitório, casas de banho, duches, espaço de lavandaria, espaço de convívio e cozinha comunitária onde o peregrino pode preparar as suas refeições. Para o presidente da câmara, o albergue é uma mais-valia em termos do turismo religioso e é um sinal da aposta que a autarquia está a fazer num turismo diferenciado. As obras permitiram recuperar um edifício que se encontrava “obsoleto, carente de obras de beneficiação e sem um uso que lhe dê a utilização ajustada”. A recuperação pautou-se pela “autenticidade e memória do espaço”, tendo sido requalificado o interior e o exterior.