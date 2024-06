Praia do Agroal é um paraíso em plena região ribatejana

A Praia Fluvial do Agroal, em Ourém, voltou a receber a cerimónia do hastear da Bandeira Azul 2024, que também marcou o hastear oficial da primeira Bandeira Azul de Praia Interior a nível nacional, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAAE). O evento, que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado pelo executivo e representantes de várias entidades, voltou a mostrar que o Agroal é uma localidade de referência e com um grande potencial turístico na região ribatejana.

A Praia Fluvial do Agroal tem sido alvo de sucessivos investimentos por parte da autarquia e recebe anualmente milhares de visitantes. Renovou o galardão Bandeira Azul, ostentando-o pelo oitavo ano consecutivo. A cerimónia foi marcada por discursos que enfatizaram a importância desta distinção para a comunidade local e para a valorização do património natural de Ourém. O presidente da câmara municipal destacou o orgulho e a responsabilidade que esta conquista acarreta, reafirmando o compromisso de continuar a investir na melhoria das condições ambientais e na promoção de um turismo sustentável.

Recentemente o espaço teve um conjunto de alterações que vieram dar resposta a questões relacionadas com o perigo da piscina para as crianças, atendendo à sua profundidade, a falta de acessos à piscina por parte de pessoas com mobilidade reduzida e a difícil limpeza da piscina tendo em conta a impossibilidade de escoamento total da água. A bandeira azul hasteada na praia fluvial do Agroal vem reforçar a ideia de que pertence ao lote das praias fluviais mais bonitas de país. As suas águas, pertencentes ao rio Nabão, são frias e conhecidas pelas suas qualidades terapêuticas. Na entrada encontram-se alguns comerciantes a vender gelados, refrescos, mel e artigos de decoração.