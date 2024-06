Santarém aprova mais um pacote de subsídios para obras nas freguesias

O executivo da Câmara de Santarém aprovou mais um conjunto de apoios financeiros para obras realizadas pelas juntas de freguesia do concelho, ao abrigo dos protocolos de delegação de competências. A Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta recebe 15.404 euros para suportar a construção do cinerário no cemitério, um investimento que permitiu criar um espaço ajardinado que serve para a deposição de cinzas humanas, chamado de Jardim das Memórias, sendo, para já, o único no concelho.

A construção do campo de padel recentemente inaugurado no Parque Desportivo do Vieiro, no Arneiro das Milhariças, foi contemplada com um apoio municipal no valor de 34.418 euros. As obras no recinto das festas da Moçarria, que passou a contar com novas portas e janelas, levam uma verba de 19.170 euros atribuída pela Câmara de Santarém à Junta de Freguesia da Moçarria. Já a Junta de Freguesia de Pernes vai contar com 4.346 euros para instalação de iluminação no Pavilhão Multiusos, de modo a dotá-lo de melhores condições para os utilizadores. A Junta de Freguesia de Abitureiras vai receber 10.520 euros para comparticipar as obras de regularização e pavimentação da Rua Vale Ferro, nas Abitureiras.