Vai arrancar em Alenquer o percurso pedonal mais longo do mundo

O maior percurso pedestre circular do Mundo que será caminhável e ciclável, vai dar a volta a Portugal com mais de três mil quilómetros de trilhos e o ponto de partida será no concelho de Alenquer.

O projecto chama-se Palmilhar Portugal, foi apresentado em 2023 na Bolsa de Turismo de Lisboa e os promotores estão a fechar o percurso da primeira etapa, que vai unir o concelho de Alenquer aos vizinhos concelhos do Cadaval e Arruda dos Vinhos, rumo a Oeste.

“O trilho está ainda a ser fechado mas vai focar-se particularmente nas passagens pela serra de Montejunto e nos vinhedos e moinhos da zona”, explica a O MIRANTE Ricardo Bernardes, mentor da iniciativa Palmilhar Portugal. A esperança do responsável é abrir o trilho entre o final de Julho e o começo de Agosto. Alenquer vai também ligar-se a Arruda dos Vinhos e, segundo o responsável, a passagem do maior percurso pedestre circular do Mundo por Vila Franca de Xira, um concelho que apostou forte na construção de passadiços pedonais à beira Tejo, não está para já em cima da mesa.

Há, no entanto, o objectivo de vir a passar por alguns concelhos ribatejanos, como a ligação entre o Cadaval a Rio Maior e daí para Santarém, Almeirim e Coruche. A maioria dos trilhos serão construídos de raiz, com o apoio dos municípios que escolherem ser parceiros do projecto, e em alguns casos também usarão trilhos e caminhos já existentes.

A esperança do alcobacense mentor do projecto Palmilhar Portugal é mitigar o turismo sazonal e redistribuir os visitantes por locais idílicos portugueses menos conhecidos, fazendo deste o trilho circular mais longo do Mundo, com mais de três mil quilómetros.

