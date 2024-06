4º Challenge AIP volta a promover o espírito de aventura

A 4.ª Edição do Challenge AIP vai decorrer em Alvaiázere, distrito de Leiria, depois de no ano passado ter decorrido no Cartaxo. Pela primeira vez a aventura empresarial será realizada a uma sexta-feira, 21 de Junho, contando com uma prova de orientação noturna. As inscrições têm vagas limitadas. Podem participar 20 equipas de entidades públicas e privadas, com cinco elementos, cada, perfazendo cerca de uma centena de participantes. A ENSE – Entidade Nacional para o Sector Energético foi a grande vencedora das duas últimas edições do Challenge organizado pela Associação Industrial Portuguesa.

As provas vão começar às 10h00 com um peddy paper pela vila, seguindo-se as Olimpíadas AIP (com aquecimento prévio orientado por Paulo Guerra, um dos mais notáveis atletas portugueses em corta-mato), com lançamento dardo; 100m velocidade; estafetas 4x100m e meio-fundo 800m. Depois do almoço na Mata do Carrascal, vai haver parede de escalada + slide; tiro ao alvo com arco; air bungee; campo minado; percurso dos pneus e caça de bolas na piscina e duatlo (corrida + bicicleta).

Este evento de teambuilding, que tem sido um sucesso entre as Pequenas e Médias Empresas (PME), contempla num só dia uma multiplicidade de atividades que visam fomentar, num ambiente descontraído de convívio, o desenvolvimento do espírito de grupo. Às habituais provas das Olimpíadas AIP, juntam-se novos desafios destinados a promover a gestão de tempo e a capacidade de liderança, contribuindo assim para a motivação das equipas de trabalho longe das suas rotinas profissionais.