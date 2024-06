Centro Social de São Domingos com apoio municipal para arranjar telhado

O executivo da Câmara de Rio Maior decidiu atribuir um apoio financeiro de 22.500 euros ao Centro Social de São Domingos, da freguesia de Asseiceira, no valor de 22.500 euros. O subsídio destina-se a comparticipar os trabalhos de requalificação do telhado da sede da instituição e assim garantir as boas condições do edifício, fundamental na resposta social às necessidades das pessoas idosas da freguesia.