Falta de creches e problemas de trânsito foram temas na reunião de câmara de Benavente

Na reunião de segunda-feira, dia 17 de Junho, realizada nos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Benavente abordou uma série de questões cruciais para o município, desde obras públicas até à educação e gestão do trânsito.

Do ponto de vista das intervenções dos munícipes, António Vasco Ferreira sugeriu a aquisição de terrenos para criar uma floresta municipal e um parque de lazer para usufruto da população. O presidente da Autarquia, Carlos Coutinho, informou que já estão em curso iniciativas para a expansão de áreas florestais e a criação de zonas de lazer.

No uso da palavra, Érica Catarino expressou a sua frustração com a falta de vagas nas creches, questionando as prioridades do município. O presidente da Câmara, Carlos Coutinho explicou que a responsabilidade das creches recai principalmente sobre o governo, e não sobre a câmara municipal, destacando o esforço contínuo para resolver a situação. Mais esclareceu que as obras em Samora Correia estão encaminhadas para que a creche abra em Setembro, faltando apenas intervenções eléctricas e de pintura.



