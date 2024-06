Feira Mostra de Mação vai ter 83 stands de exposição

29º edição do certame decorre no Largo da Feira na vila

A edição deste ano da Feira Mostra de Mação, que decorre entre 03 e 07 de julho, vai contar com oito dezenas de expositores locais, uma feira do livro, gastronomia, artesanato e espetáculos musicais, foi hoje anunciado.

Na apresentação da 29.ª Feira Mostra, que decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho, o presidente da Câmara de Mação (Santarém), Vasco Estrela, considerou o certame como um “momento de afirmação” e o “momento maior do concelho”, que irá envolver “30 associações de todas as freguesias”.

“A feira é a mostra do concelho e deve ser motivo de orgulho para os maçaenses”, afirmou Vasco Estrela, salientado que a iniciativa recebe todos os anos milhares de pessoas.

Com um investimento na ordem dos 200 mil euros e a expectativa de acolher cerca de 100 mil visitantes, o evento vai decorrer no centro da vila de Mação, no Largo da Feira, com momentos de convívio, animação musical, promoção da economia e produtores locais e artesanato.

Vasco Estrela destacou alguns momentos da iniciativa, nomeadamente o lançamento de “sete livros da autoria de escritores ou de pessoas ligadas ao concelho”, como a “Novíssima Monografia do Concelho de Mação”, da autoria de Paulo Falcão, em 05 de julho, ou a apresentação do doce tradicional “A bolacha maçanica”, trabalhado pelos utentes de Centro de Recuperação Infantil local e pela ‘chef’ Francisca Dias, de Mação.

O certame, de entrada gratuita, vai ainda homenagear as Pequenas e Médias Empresas Líder e Excelência do concelho e contará com espetáculos de DAMA, Quinta do Bill, Plutónio, Némanus e Arco da Velha, entre outros.

A iniciativa inclui ainda uma mostra de atividades económicas e sociais, com 83 expositores, quatro bares e seis espaços de restauração com pratos típicos, uma feira do livro e atividades desportivas, culturais e gastronómicas.