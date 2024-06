GNR apanha em Almeirim homem evadido da prisão há dois anos

A GNR de Almeirim deteve um homem de 31 anos que estava evadido da prisão e que tinha um mandado de detenção pendente. O homem foi detido esta segunda-feira numa operação de prevenção criminal na cidade devido à onde de furtos e roubos, sobretudo na zona industrial, e ocorreu na sequência da mudança de comandante do posto, cargo que agora está a ser ocupado por um militar que iniciou carreira no posto, o segundo sargento Diogo Caniço.

O homem era procurado há dois anos, quando numa saída precária não voltou ao Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus. No decurso da operação, foram aprendidos diversos equipamentos, materiais e ferramentas, que se suspeita serem provenientes da prática de diversos furtos. O detido, com antecedentes criminais por roubo e furto, foi transportado para o estabelecimento prisional de Vale de Judeus a fim de cumprir pena de prisão efetiva, informa a Guarda.

Recorde-se que no dia 6, militares do posto já tinham apanhado um homem que estava com pulseira electrónica e que estava fugido à justiça. Os guardas detectaram o homem que estava obrigado a permanecer na sua habitação, na zona do Seixal, em prisão domiciliária, mas este cortou a pulseira electrónica e fugiu à justiça que o está para julgar por vários crimes. O evadido foi detido e transportado para o Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha.