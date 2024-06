Novo aeroporto: a decisão está tomada mas o debate continua

A Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, recebe na quinta-feira, 20 de Junho, uma conferência sobre o novo aeroporto onde serão revelados dados relacionados com essa infraestrutura que, por decisão do Governo, vai ser construída no Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente. A sessão está marcada para as 18h00 no edifício 5, anfiteatro 511, e é limitada à participação de uma centena de pessoas. A organização pertence à Alumni Católica, associação sem fins lucrativos, e as inscrições podem ser feitas no site dos Alumni Católica.

“O tempo vai passando e há uma infraestrutura pilar do desenvolvimento económico do nosso país que foi passando de governo em governo, adiando decisões e queimando oportunidades possíveis. Mas, afinal, já está tudo feito? Alcochete é a decisão certa?”. É a partir destas premissas que a organização decidiu realizar esta conferência onde diversos especialistas analisarão uma diversidade de questões, incluindo os temas da concessão e da articulação com as três ligações de Alta Velocidade, a estimativa de passageiros e o custo global de todo o empreendimento.

A organização considera que faz sentido debater o assunto apesar de já haver uma decisão política tomada, pois entende que está em causa uma solução mais económica, mais rápida e mais fácil de implementar, com menos custos e impactos e mais sustentável. E que não desperdiça as bases aéreas militares do Montijo e do Figo Maduro e o Campo de Tiro de Alcochete, deixando essas infraestruturas intactas, argumentam.

“Por isso e porque já é tempo de decisões acertadas, queremos avaliar este investimento com bases credíveis e adequadas dos movimentos de passageiros, do aproveitamento do existente nos custos de investimento, dos tempos de execução e implementação, sem esquecer os diferentes impactos, nomeadamente ambientais, económicos, sociais, etc…”, refere a organização do evento.

Link para o evento: https://www.aacl.pt/events/aeroporto-de-lisboa-o-que-falta-avaliar