Obra de 1,5 milhões na Chamusca ainda sem financiamento

A Câmara Municipal da Chamusca continua a tentar garantir financiamento de fundos comunitários para as obras de construção do novo arquivo histórico e municipal. O presidente do município, Paulo Queimado, adiantou na última sessão camarária, que se realizou a 4 de Junho, que estão “à procura de financiamento” para uma obra que envolve um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros. Recorde-se que duas das grandes empreitadas que estão em curso na vila da Chamusca estão a avançar com capitais do município. A requalificação do complexo municipal das piscinas e a construção do novo arquivo histórico e municipal vão envolver um investimento total de cerca de cinco milhões de euros.

Numa reunião de executivo realizada a 5 de Dezembro de 2023, o presidente da autarquia já tinha feito um ponto de situação. Entretanto, seis meses depois, nada se alterou. “Estamos à espera que sejam lançados Avisos para procedermos às respectivas candidaturas. Neste momento as obras estão a avançar com capitais próprios”, adiantou, sublinhando que se “o financiamento se atrasar muito” e causar “constrangimentos na execução das obras”, está em cima da mesa recorrer a empréstimo bancário para que não existam percalços com as empreitadas, disse.

Por outro lado, e depois de vários constrangimentos, o município da Chamusca vai receber um apoio de quatro milhões de euros para concluir as obras na Escola Básica e Secundária da Chamusca que começaram a ser realizadas no final do ano lectivo de 2021/2022. O apoio vai ser assegurado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), para a conclusão das obras de requalificação e reabilitação do edifício. As obras representam um investimento total de mais de seis milhões de euros, dos quais 1,7 milhões são assegurados pelo programa PT2020 – FEDER.