Torres Novas acolhe conferência sobre inovação e inteligência artificial

A conferência “Inovação, Inteligência Artificial & Pessoas” decorre no próximo dia 20 de Junho, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. O evento pretende moldar o futuro dos serviços de águas e da sociedade, contando, com a intervenção de especialistas de diversas entidades, promovendo o debate e a partilha de conhecimento.

O debate é fruto de uma organização conjunta das Comissões Especializadas de Inovação e de Sistemas de Informação, do Núcleo de Jovens Profissionais da Água da APDA, do município de Torres Novas e das Águas do Ribatejo.

O evento pretende impulsionar unir a criatividade humana e a capacidade computacional da inteligência artificial (IA), destacando a respetiva relevância no mundo laboral, com especial foco no setor da Água. Durante a manhã decorrem os painéis “Experiências de inovação no setor da água” e “Financiamento da inovação”. No período da tarde decorrem outros dois painéis de “IA e os serviços de águas” e “Impacto da IA generativa no futuro trabalho”.