Família de refugiados sírios refaz a vida no Cartaxo

Ghalia Fátima é uma jovem síria fugida da guerra que encontrou abrigo no Cartaxo, onde a família está a refazer a vida. O Dia Mundial do Refugiado assinala-se esta quinta-feira, 20 de Junho.

Ghalia Fátima, de 17 anos, fugiu da Síria com os pais no final de 2015. É aluna do 8º ano na Escola Básica Marcelino Mesquita do Cartaxo, pertence ao quadro de excelência e de valor e tem o sonho de ser médica ou arquitecta para salvar vidas ou ajudar a reconstruir o seu país. Esta foi uma conversa a propósito do Dia Mundial do Refugiado, que se assinala esta quinta-feira, 20 de Junho.

