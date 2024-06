Meninos da Floresta é uma associação onde as crianças têm hortas e brincam à chuva

Maria Heleno falou com O MIRANTE no âmbito do Dia Mundial do Ambiente.

Meninos da Floresta é uma associação de Abrantes que tem como principal missão promover o contacto das crianças com a natureza e meio ambiente, através de um centro de actividades ao ar livre. No espaço da associação as crianças têm hortas, balouços em árvores, pistas de obstáculos e a brincadeira predilecta, a cozinha de lama. Jogos tradicionais como apanhadas e escondidas são também das actividades que os “meninos da floresta” gostam de fazer no exterior. A associação tem sede na antiga escola primária de Barreiras do Tejo e recebe crianças dos 3 aos 13 anos, no período entre as 15h30 e as 19h00. Além disso, aos fins de semana é possível realizar festas de aniversário no espaço e durante as férias escolares são desenvolvidas várias actividades ao ar livre.