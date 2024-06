Quando o jornal é a melhor forma de os idosos estarem ligados 

No Centro Social da Meia Via há uma actividade que é ler O MIRANTE e comentar as notícias. Quem não sabe ler ouve as informações que vêm nas páginas lidas pela animadora ou por outros utentes.

Todas as semanas Sílvia Alcobia, animadora sociocultural do Centro Social do Divino Espírito Santo na Meia Via, concelho de Torres Novas, folheia O MIRANTE e escolhe notícias para ler e debater com as cerca de três dezenas de utentes do Centro de Dia, dos 60 aos 98 anos. Entrou em funções em Outubro de 2023 e a iniciativa partiu de si por ser assinante e reconhecer a importância da informação para a população idosa, como os assaltos que têm acontecido na Meia Via, em plena luz do dia.