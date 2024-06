Residência Sénior Francisca Cereja inaugurada em Amiais de Cima

O equipamento social criado pela Fundação Cruz Marques conta com 16 quartos e é o concretizar de um sonho por parte do seu impulsionador, Ivo Cruz Marques.

A Residência Sénior Francisca Cereja, em Amiais de Cima, concelho de Santarém, foi inaugurada no dia 17 de Junho. O equipamento social criado pela Fundação Cruz Marques é composto por 16 quartos e integra ainda sala de vigilância, capela, ginásio, fisioterapia, gabinetes médicos, biblioteca, salão de beleza, restaurante, sala de actividades, sala de estar e cafetaria.



A nova resposta social para servir a população sénior oferece opções de estadias de curta, média ou longa duração. O presidente da Fundação Cruz Marques, Ivo Cruz Marques, não escondeu a emoção, afirmando que a concretização do projecto é a realização de um sonho que há vários anos perseguia. “Esta estrutura social, cujo nome representa uma singela homenagem à minha avó, constitui um espaço residencial de inegável qualidade, dedicado ao cuidado, conforto e bem-estar dos nossos residentes. Um empreendimento que vem colmatar uma necessidade há muito sentida e que passa agora a estar disponível, quer para a população local, quer para as populações das zonas envolventes”, afirmou o responsável pela instituição, citado em nota de imprensa divulgada pela Câmara de Santarém.



Na cerimónia de inauguração marcaram presença Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, Renato Possante Bento, director do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, e o padre Pereira, pároco da freguesia de Abrã, entre outras individualidades. Ricardo Gonçalves agradeceu ao impulsionador do projecto por tudo o que tem feito, referindo que esse era um dia muito especial para todos, mas em especial para Ivo Cruz Marques por ter concretizado esse sonho.