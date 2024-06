Trabalhadores de empresas privadas apanhados a despejar lixo em Vialonga

partilhe no Facebook

Trabalhadores de duas empresas foram apanhados pelo Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana a efectuar despejos ilegais de entulhos no Olival das Minas, em Vialonga. Na fiscalização, realizada a 12 de Junho, os militares registaram seis infracções ambientais, num valor total de coimas a rondar os 74 mil euros, a que se somam outros 440 mil euros que as empresas poderão ter de pagar após inquérito judicial.