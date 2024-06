Especialistas continuam a defender que aeroporto em Alverca era a melhor solução

Com menores custos, menos impacto e por isso mais sustentável. A opção do novo aeroporto em Alverca não esteve na avaliação final da Comissão Técnica Independente (CTI) e, dia 20 de Junho, numa conferência na Universidade Católica, mostrou-se como pode ser um desperdício deixar de fora essa localização.

A palestra contou com intervenções do professor Ricardo Reis e do engenheiro José Furtado, os quais evidenciaram as vantagens de aproveitar o mouchão da Póvoa, entre Alverca e Loures, para implementar o aeroporto.

De acordo com os especialistas “em Alverca está tudo feito” e Alcochete acarreta “custos enormes”. A conferência intitulada “Aeroporto de Lisboa: o que falta avaliar” teve lugar na Universidade Católica.



