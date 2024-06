Golden Eagle é um segredo bem guardado em Rio Maior

Marco Galinha, fundador do Grupo Bel, mostra projecto Golden Eagle em Rio Maior, com a presença do presidente da câmara, Filipe Santana Dias e Satya Tripathi, secretário-geral da Global Alliance for a Sustainable Planet

Em Rio Maior há um segredo bem escondido a menos de uma hora de Lisboa e de Fátima. Para lá de uns portões de ferro esconde-se um mundo de potencialidades naturais e turísticas numa quinta com 600 hectares onde António Oliveira Salazar passava férias quando geria o país com mão de ferro. A quinta, que já teve o maior campo de golf de Portugal, com 92 hectares, e um dos melhores da Europa, nos anos 80, pertenceu à família Cardoso no tempo do Estado Novo. Os descendentes transformaram o espaço num empreendimento de luxo, com uma casa com uma vista deslumbrante, um restaurante que dá para banquetes, cavalariças, adegas e campo de golfe com lagos em que num deles um repuxo elevava-se 35 metros no ar.