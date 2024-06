O amor pelas artes marciais deu em casamento

Humildade, perseverança e resiliência são qualidades imprescindíveis para os praticantes de artes marciais poderem evoluir. Quem o diz é Nuno Nunes, mentor e dirigente da Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas de Benavente (ETAMC), que está a celebrar 25 anos de existência.

Nuno Nunes começou a praticar artes marciais aos cinco anos, quando um amigo do pai o convidou a praticar judo em Salvaterra de Magos, a única arte marcial que havia na região há 40 anos. Mais tarde passou para o Karaté e aos 14 anos começou a praticar Kempo em Benavente. Com apenas 16 anos decidiu que queria dar aulas e em 1997, com o cinto castanho de Kempo, começou a ensinar. No ano seguinte recebeu o cinturão negro e na época desportiva 1998/1999 abriu uma escola em nome próprio, com um pólo em Samora Correia e outro em Santo Estêvão.