Torres Novas vai ter câmaras de videovigilância em locais estratégicos da cidade

A cidade de Torres Novas está mais perto de ter câmaras de videovigilância na cidade, uma medida que pretende garantir a segurança de pessoas e bens e contribuir para a redução da criminalidade. O presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), informou em sessão camarária que tem existido contactos com o comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP), numa equipa onde também está presente a Protecção Civil do concelho e serviços municipais. “Estamos numa fase adiantada para trazer ao executivo os locais onde vão ser instaladas as câmaras de vídeo vigilância. Posso adiantar que está prevista a instalação de 25 a 27 câmaras em locais estratégicos da cidade, aconselhados pela PSP”, sublinhou o autarca, acrescentando que a medida vai acarretar muitos custos.