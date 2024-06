Vão ser reabilitadas várias ruas da cidade de Ourém

A Câmara Municipal de Ourém vai reabilitar um conjunto de ruas na cidade sede de concelho, beneficiando as vias em causa e criando melhores condições de utilização para automobilistas e peões.cO procedimento concursal referente à reabilitação da rede viária municipal foi aprovado na última reunião de câmara e vai incidir nas Ruas Dr. António Justiniano da Luz Preto, dos Álamos, Dr. Armando Henrique Reis Vieira, Dr. Agostinho Barroso Gonçalves, Santa Teresa de Ourém, Teófilo Braga, Bairro 25 de Setembro e Praça do Município.

Na generalidade das ruas a intervir o pavimento existente encontra-se bastante degradado. A intervenção prevê a aplicação de novo pavimento betuminoso tipo desgaste, com prévia preparação do pavimento. A empreitada implicará um investimento de quase 150 mil euros, com um prazo de execução de 30 dias, e deverá ter início no decorrer do próximo mês de Julho.