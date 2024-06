Aluimentos de terras condicionam vias há meses em Pernes e Santarém

Um aluimento de terras levou parte da berma da Estrada Nacional (EN) 365-4 à saída da vila de Pernes em direcção a Malhou e ao concelho de Alcanena. O local encontra-se sinalizado e vedado, o que obrigou ao corte de parte da faixa de rodagem no sentido ascendente. “Já há vários meses que esta estrada desabou e até à data nada foi feito, apenas ficou vedada com fitas e grades. Se vierem mais umas chuvas acaba por cair o resto ficando intransitável prejudicando a vida de muitos utilizadores desta via e está a pôr em risco a segurança das pessoas”, diz um utilizador daquela via que alertou o nosso jornal para a situação.

O MIRANTE contactou a empresa pública Infraestruturas de Portugal no sentido de saber se está alguma intervenção prevista para solucionar esse problema e, em caso afirmativo, para quando. As mesmas questões foram colocadas em relação a situação semelhante que acontece na estrada EN365 junto à estação ferroviária de Santarém, onde outro aluimento de terras levou parte da berma, paralela à Linha do Norte. Também aí a situação causa condicionamentos de trânsito, numa via muito movimentada. Até ao fecho desta edição não recebemos resposta da Infraestruturas de Portugal.