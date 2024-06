Bombeiros de Samora Correia apelam por sócios em vez de água e alimentos

As campanhas de apelo à oferta de águas, barras energéticas e outros alimentos para auxiliar os bombeiros a manterem-se nutridos e hidratados durante o combate aos incêndios não são vistas com bons olhos pela corporação dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia. Fonte dos bombeiros assegura que existem outras formas “mais concretas e simples” para ajudar, sugerindo aos cidadãos que se tornem sócios da instituição.

Apesar de tudo, “continuamos a respeitar” as campanhas de águas e outros alimentos, “mas pedimos à nossa população o favor de não aderir. Tornem-se, antes, associados, com uma ajuda mínima de 1,5 euros por mês e desse modo estão a contribuir para a sustentabilidade financeira” da associação, realça. Nos Bombeiros Voluntários de Samora Correia há mais de 20 anos que é garantida a alimentação e hidratação dos soldados da paz e com “total autonomia” se a logística da operação de combate a incêndios falhar.