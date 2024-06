Casa da Cultura em Riachos promete dar nova vida e melhores condições às associações locais

O presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, anunciou em sessão camarária que em breve vai ser assinado um contrato de comodato entre o município e a Junta de Freguesia de Riachos para gestão conjunta da Casa do Povo da vila. Pedro Ferreira referiu que o documento terá depois de ser deliberado pelos eleitos das autarquias. “Está preparado um documento com a Junta de Riachos para a figura do comodato para gestão da Casa do Povo de Riachos/Casa da Cultura. Durante 20 anos, por obrigação de fundos comunitários, vai ser feita a gestão conjunta. Não íamos deixar cair o edificado que é do povo de Riachos. A intervenção foi pensada para dar mais comodidade a todas as associações que utilizam o espaço”, disse.

Pedro Ferreira salientou que, se o que está projectado for insuficiente, “cá estaremos para analisar e reforçar as intervenções”, embora tenha reconhecido, com um sorriso, que “já não será é no meu mandato certamente”. Ao que O MIRANTE apurou, a falta de um espaço adequado para o funcionamento das actividades culturais e recreativas na vila é um dos principais motivos para a construção da nova Casa da Cultura. O edifício deverá ficar como um espaço polivalente para ser utilizado pelas várias associações locais. Entre as várias valências, terá um auditório, uma sala polivalente para mais de duas centenas de pessoas, entre outras divisões.

Recorde-se que a requalificação do edifício da Casa do Povo de Riachos é um objectivo há muito desejado pelas autarquias. Já foram realizadas visitas técnicas ao espaço, uma delas em 2018, que “visou a avaliação das intenções no local, de forma a elaborar um plano de intervenções faseadas, que será submetido à apreciação da junta de freguesia e da câmara municipal, e que posteriormente evoluirá para projectos com vista à execução das obras”.