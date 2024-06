Parque infantil de Vale de Estacas com equipamentos a aguardar reparação

Câmara de Santarém aguarda chegada de peças para reparar equipamentos do parque infantil do jardim de Vale de Estacas e recolocá-los ao serviço.

Dois equipamentos do parque infantil do jardim de Vale de Estacas, em Santarém, estão danificados e fora de serviço há meses. “É inadmissível que o espaço permaneça há meses naquele estado”, relatou a O MIRANTE uma moradora da zona que costuma levar os netos para brincarem naquele espaço. “As crianças em Santarém merecem ser tratadas com mais atenção e estar em segurança enquanto brincam”, diz com “indignação e tristeza”. O seu marido já enviou fotos e reclamou da situação junto da Câmara Municipal de Santarém, mas os equipamentos ainda não foram reparados.

Contactado por O MIRANTE, o vereador Nuno Russo, que tem o pelouro do espaço público na Câmara de Santarém, confirmou que os equipamentos, entre eles um escorrega, estão fora de serviço há algum tempo por não se encontrarem em condições. O autarca informou que já foram encomendadas peças para substituir as que estavam danificadas. Assim que se proceda à reparação os equipamentos serão recolocados ao serviço.