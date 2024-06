Presidente do rancho “Os Camponeses” de Riachos foi à reunião de câmara pedir respostas aos autarcas

Presidente da Câmara de Torres Novas fez “mea culpa” e diz que a autarquia vai trabalhar para existir mais justiça na atribuição de apoios.

O presidente do rancho folclórico “Os Camponeses” de Riachos, no concelho de Torres Novas, que conta com cerca de 80 elementos, com idades entre os dois e os 80 anos, foi à última reunião do executivo municipal mostrar o seu desagrado por a associação estar a ser ignorada pelos autarcas. Paulo Serra contou, na última sessão pública, que em Janeiro de 2023 a concelhia do Partido Socialista realizou uma visita à sede do rancho para abordar alguns assuntos que incentivaram a direcção da colectividade a enviar um email para a câmara a solicitar respostas a várias questões. Mais de 10 meses depois, um funcionário da autarquia respondeu, afirmando que os pontos em questão iam ser apreciados pela câmara. “Um ano depois reencaminhámos o mesmo email, a solicitar uma resposta que até à data de hoje não obtivemos”, lamentou.

Paulo Serra continuou a enumerar alguns dos pontos que gostava de discutir com os autarcas que gerem o concelho. Um deles sobre as Festas do Almonda. “Acho que devíamos fazer um festival de folclore concelhio. Somos cinco grupos, mas só o grupo da cidade vem às festas. Digo isto sem querer intrigas, porque damo-nos bem com todos”, vincou. Paulo Serra falou ainda sobre os transportes para as associações. “Solicitámos autocarro várias vezes e nunca nos atribuem transporte. Fazemos tudo como mandam as regras. Outros grupos têm esses direitos, mas nós não. Isto financeiramente é muito mau. Nem as deslocações para perto nos facilitam. Não se podia gerir bem este dossier para dar um bocadinho para todos?”, questionou.

O dirigente associativo terminou afirmando que a atribuição de apoios a colectividades, no seu ponto de vista, é injusta. “Dão apoios iguais a todos, mas há grupos no nosso concelho que não fazem festivais nem actuam. Temos 59 elementos trajados, 32 a aprender, fizemos 47 ensaios e 36 actuações no ano passado. É justo atribuírem os mesmos apoios a todos?”, questionou.

Pedro Ferreira, presidente do município, disse ser uma obrigação da autarquia ajudar a resolver as questões. Sobre o autocarro, disse querer acreditar que estão a ser cumpridas regras, assumindo que algumas poderão ter de ser alteradas. Quanto às actividades das associações, deve ser equacionado no regulamento o número de ensaios e de actuações. “É uma opinião pessoal, o orçamento deve ser revisto. Era injusto estar a comparar os ranchos porque todos merecem o nosso respeito e admiração. Mas também é injusto não valorizar o esforço de cada um deles e que tem uma dinâmica maior. Espero que não demorem mais um ano a receberem respostas. E não estou a tirar água do capote, porque um presidente tem de estar para o bem e para o mal”, disse. Elvira Sequeira, vereadora com o pelouro da Cultura, subscreveu as palavras do presidente da câmara, acrescentando que o município vai arranjar uma solução para as associações que fazem muito mais deslocações e necessitam de transporte mais frequentemente.