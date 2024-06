Fátima é uma das cidades que mais gente quer visitar no país e no mundo

A vice-presidente da Câmara de Ourém, Isabel Costa, leu uma declaração na sessão camarária onde destaca a importância da cidade de Fátima para o turismo no país e no mundo. Recorde-se que “Fátima” foi recentemente distinguida pelo Turismo Centro de Portugal na categoria “Marca”. O galardão foi entregue durante uma cerimónia presidida pelo secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, reconhecendo o valioso contributo do Santuário de Fátima para o desenvolvimento e notoriedade do sector turístico.

“Fátima é uma marca de enorme importância no nosso país. Segundo um inquérito online realizado a 500 portugueses pela Boom Consulting, a marca “Fátima” goza de grande reconhecimento a nível nacional. Este reconhecimento traduz-se numa elevada intenção de visitação, com 92% dos inquiridos expressando o desejo de visitar Fátima, sendo os motivos religiosos a principal razão para essa visitação”, explicou a vice-presidente da autarquia, acrescentando: “o ex-Secretário Geral da Organização Mundial do Turismo, Taleb Rifai, também destaca Fátima como um dos destinos religiosos mais renomados globalmente. Ele afirma que ‘Fátima é uma marca muito poderosa’, acrescentando que o próprio nome de Fátima evoca interesse e entusiasmo, constituindo 90% do marketing de qualquer destino”, sublinhou Isabel Costa.