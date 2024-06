Novo supermercado em Azambuja vai ser construído em área de Reserva Agrícola

O executivo da Câmara de Azambuja submeteu para aprovação da assembleia municipal o reconhecimento de interesse público relativo à construção de uma loja Lidl na vila sede de concelho. A declaração de interesse público pela autarquia permite ultrapassar condicionantes impostas à construção pelo facto de o terreno em causa se encontrar em área de Reserva Agrícola Nacional (RAN). A decisão foi conhecida na reunião de câmara de 4 de Junho, onde o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), destacou a importância do investimento para a população. “A implementação do supermercado promove uma maior competitividade de preços. Entendemos que é importante para o comércio local haver mais operadores”, realçou o autarca. Já o vereador do PSD Rui Corça lembrou que a Secretaria de Estado da Agricultura havia recusado, anteriormente, dar luz verde à construção do supermercado na área de Reserva Agrícola Nacional, tendo questionado o executivo sobre quais foram as correcções feitas na nova proposta.

O argumento principal que levou à mudança de opinião da Secretaria de Estado da Agricultura, segundo revelou o arquitecto do município, teve a ver com a demonstração de não haver alternativa de localização do edifício fora da RAN. “No processo essa demonstração vem muito mais aprofundada, faz-se um apuramento de todas as áreas disponíveis e fundamenta-se a sua não alternativa para a localização. Outro dado é que o Lidl não é proprietário do terreno”, acrescentou. A nova superfície comercial resulta de um investimento na ordem do meio milhão de euros, estando prevista a criação de 25 postos de trabalho e gerar 8 milhões de euros em volume de negócios.