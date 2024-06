1,9 milhões de euros para requalificar acessos em Ourém

A Câmara Municipal de Ourém aprovou o lançamento do concurso público que vai permitir a requalificação das Ruas Gregório Correia e de Castela, além da ligação à Rua Dr. Armando Henriques Vieira. O procedimento concursal foi aprovado na reunião de câmara de 17 de Junho e vai viabilizar um projecto considerado estrutural para a mobilidade na cidade de Ourém. O projecto visa criar uma nova ligação Nascente-Poente na cidade, promovendo uma nova leitura do espaço urbano na sequência da recuperação e ampliação do edifício municipal e do jardim municipal

As ruas a requalificar apresentam um pavimento da faixa de rodagem e das bolsas de estacionamento (informais) bastante degradado, o estacionamento não tem qualquer ordem ou critério, os passeios apresentam larguras úteis reduzidas, são descontínuos e com vários desníveis ou mesmo sem definição e por pavimentar. As ruas não têm equipamento e mobiliário urbanos, não existe um enquadramento paisagístico e marcações rodoviárias horizontais, além da sinalização vertical desactualizada ou em mau estado de conservação. Identifica-se também uma iluminação pública insuficiente, problemas ao nível da drenagem de esgotos pluviais e domésticos e condutas de águas em materiais inadequados.

Pretende-se com a empreitada dotar as ruas de condições de conforto e de segurança no que respeita às circulações rodoviária e pedonal, completar ou renovar as redes de infraestruturas do subsolo e, no caso do arruamento a criar, ligar duas vias paralelas que permitirão a ligação Norte-Sul na cidade. O investimento municipal na requalificação dos acessos vai ser superior a 1,9 milhões de euros, com um prazo de execução de 365 dias. O concurso público será ainda submetido a apreciação na próxima Assembleia Municipal de Ourém.