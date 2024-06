Caixão de Joaquina Triguinhos esteve quase uma hora em bolandas para descer à terra. O coveiro abriu a cova estreita e nem com a ajuda dos familiares a coisa se resolveu. Joaquina Triguinhos acabou por descer à sua última morada na vertical. O mau trabalho do coveiro desta vez ultrapassou todos os limites.

Coveiro do cemitério de Riachos abre as covas estreitas e na hora do enterro o caixão desce na vertical

O enterro de Joaquina Triguinho Pereira de Oliveira, 84 anos, que se realizou no dia 5 de Junho, a meio da tarde, para o cemitério de Riachos, foi um drama para a sua família que, depois do velório e do caminho até ao cemitério, teve que assistir a um circo com cenas dramáticas, uma vez que o caixão não cabia na cova. O expediente usado não foi o que seria mais aconselhado, que era abrir a cova à medida do caixão. Ana Cristina Pimpão, filha de Joaquina, contou a O MIRANTE que não aguentou a dor de ver o caixão da sua mãe aos trambolhões mais do que 10 minutos, mas o seu pai, Francisco Pimpão, que assistiu a tudo até ao fim, diz que foi quase uma hora de rebuliço. “O coveiro começou por pegar na pá para remediar a situação mas não conseguiu. Depois recebeu ajuda dos familiares de Joaquina, mas a cova estava de tal modo estreita que o trabalho braçal não foi suficiente para resolver o problema. “Ao fim de quase uma hora, depois de várias tentativas para fazerem descer o caixão à cova, incluindo novamente o uso de uma picareta para alargar o buraco, o coveiro conseguiu enfiar o caixão quase a pino, o que acabou por dar resultado, depois de dezenas de tentativas, virando depois a urna na horizontal”, contou a O MIRANTE Ana Cristina, que ouviu do pai, Francisco Pimpão, viúvo de Joaquina, todos os episódios tristes do enterro.

A situação deixou ainda consternadas todas as pessoas que assistiram ao enterro de Joaquina Triguinho, que durante aquela hora iam comentando o filme de terror que estavam a viver como testemunhas. Segundo O MIRANTE apurou, já não é a primeira vez que o coveiro de Riachos tira mal as medidas às covas e aos caixões, mas as situações anteriores não foram tão dramáticas.