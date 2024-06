Igreja do antigo hospital de Santarém continua fechada e já não reabre este ano

A Igreja de Nossa Senhora de Jesus do Sítio, em Santarém, continua encerrada há cinco meses por razões de segurança devido ao desprendimento de pedaços de estuque do tecto, e já não deverá reabrir no corrente ano. O monumento nacional é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e o provedor da instituição, José Miguel Noras, disse a O MIRANTE que a primeira intervenção para resolver o problema vai ser executada este Verão e passa por eliminar infiltrações com o tratamento dos telhados.



O provedor assume que o templo, junto ao Largo Cândido dos Reis, no centro da cidade, “não será aberto antes de 2025, infelizmente”. Isto porque a intervenção implica a colocação de andaimes no interior da igreja e o tratamento de todo o tecto, sendo necessário acautelar as questões de segurança. José Miguel Noras admite que a obra possa ter financiamento do Fundo Rainha D. Leonor para que até final do próximo ano tudo seja convenientemente tratado.



Pedaços de estuque do tecto da igreja caíram na madrugada de 25 de Janeiro deste ano, o que motivou o encerramento desse monumento nacional por razões de segurança. O incidente não causou danos pessoais, já que o templo se encontrava vazio. Foi uma questão de sorte, como admitiu o José Miguel Noras, pois a igreja recebia missas e, por vezes, até velórios, além de estar normalmente aberta à visitação do público.



Também conhecida como igreja do antigo Hospital de Jesus Cristo de Santarém, o templo integra-se num conjunto edificado que faz parte do antigo Convento dos Franciscanos da Ordem Terceira, que no século XIX foi transformado em hospital e hoje é um estabelecimento de ensino e sede dos serviços da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. A igreja foi edificada entre 1615-1649 e ocupou o espaço da antiga ermida medieval de Santa Maria Madalena. Foi classificada como monumento nacional em 8 de Fevereiro de 1923.