Santarém dá presentes alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do Concelho

A Câmara de Santarém assinalou a conclusão de mais um ano lectivo com a entrega de presentes a todas as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo que frequentam os quatro Agrupamentos de Escolas do concelho

A Câmara de Santarém assinalou a conclusão de mais um ano lectivo com a entrega de presentes a todas as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo que frequentam os quatro Agrupamentos de Escolas do concelho de Santarém A entrega simbólica decorreu, no dia 21 de Junho, em quatro escolas que fazem parte de cada um destes agrupamentos: Escola Básica do Mergulhão, Escola Básica dos Leões, Escola Básica de Abrã e Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância da Romeira.



Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, e João Teixeira Leite, vice-presidente do município e vereador da Educação, presenciaram a alegria de todas as crianças ao receberam o simbólico presente. Foram entregues três mil e duzentos kits de jogos de construção com blocos alusivos à Torre das Cabaças. Esta oferta de final de ano é a segunda de uma colecção exclusiva, concebida para o Município de Santarém, onde a primeira foi a Sé Catedral de Santarém.



Além das peças, estes kits contêm um manual de instruções, assim como fotografias alusivas ao monumento e uma pequena contextualização histórica do monumento, de forma a que as crianças e alunos possam descobrir e aprender mais sobre os monumentos do nosso concelho.