Cem novas papeleiras estão a ser instaladas em Rio Maior

A Câmara de Rio Maior está a instalar cem novas papeleiras na cidade, substituindo as antigas e colmatando a sua necessidade em alguns espaços. A intervenção teve início no Jardim Municipal, onde o presidente da câmara, Filipe Santana Dias, e a vereadora com o Pelouro do Ambiente, Leonor Fragoso, estiveram a acompanhar os trabalhos.