Comunistas exigem que VFX aumente pressão a operadores de comunicações

As recentes eleições europeias provaram que é possível haver serviço de internet nas zonas remotas do concelho de Vila Franca de Xira e por isso o que falta é vontade dos operadores em disponibilizar esse serviço à população, diz a CDU.

Por esse motivo, anunciou a vereadora Joana Bonita em reunião do executivo, aquela força política avançará já numa das próximas reuniões de câmara com a apresentação de uma proposta exigindo que a câmara municipal interceda e faça pressão junto da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) para que o problema possa ser resolvido.

“Estas eleições mostraram que é possível haver internet onde habitualmente não há, como em Santa Eulália (Vialonga), na Calhandriz ou em Trancoso (São João dos Montes). Era importante que se mantivessem as estruturas que ali se colocaram para haver serviço de internet porque as pessoas precisam da internet e têm direito a ela”, defendeu Joana Bonita.

As dificuldades dos moradores das zonas remotas do concelho de VFX em aceder a serviços de qualidade de internet, telemóvel e televisão já duram há décadas, em particular na freguesia de Vialonga. Tal como O MIRANTE já noticiara em Março, só desde o início deste ano a ANACOM já tinha recebido 57 reclamações de moradores de Vialonga contra os três principais operadores de telecomunicações que operam na freguesia. Tudo por causa da má qualidade do serviço incluindo problemas na recepção de sinal de televisão e má ou inexistente rede de telemóvel.