Escola D. Sancho I não conseguiu financiamento do PRR para obras de reabilitação

Projecto de reabilitação da escola de Pontével custa cerca de 9 milhões de euros mas a candidatura ao PRR ficou em 18º lugar. Para ter obras financiadas a 100% a candidatura do Cartaxo tinha de ficar entre as primeiras 14.

A Escola D. Sancho I, em Pontével, ficou de fora da lista dos estabelecimentos de ensino comtemplados com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para obras de reabilitação financiadas a 100%. Das 54 candidaturas submetidas a financiamento para obras de restruturação de escolas, aprovadas, apenas têm direito a financiamento do PRR as primeiras 14 porque o critério de atribuição de verbas é por ordem de chegada das candidaturas.

A candidatura da escola de Pontével deu entrada em 18º lugar, apesar dos esforços da autarquia do Cartaxo em submeter os documentos o mais breve possível.

O projecto para o estabelecimento de ensino prevê a reabilitação física e tecnológica da escola, numa obra com custo estimado de 9 milhões de euros. O presidente do município, João Heitor, disse que apesar da notícia não vai baixar os braços. “Já tive oportunidade de falar com a directora da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo a manifestar a vontade de avançar com o projecto, que precisa de financiamento para ser concretizado”.