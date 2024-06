Projecto de voluntariado em Santarém para combater a solidão dos mais velhos

O Banco Local de Voluntariado (BLV) de Santarém tem em desenvolvimento o projecto “Companhia Feliz”, destinado à população idosa e/ou para pessoas com menos de 65 anos em situação de vulnerabilidade. Visa combater a solidão e o isolamento social e promover o bem-estar e a melhoria de qualidade de vida dos beneficiários, através do apoio de um voluntário.



Quem pretenda exercer voluntariado pode inscrever-se no BLV e ficará a conhecer não só este projecto como também outros existentes no concelho. Basta serem residentes no concelho de Santarém, terem sentido de responsabilidade e empatia para com o próximo. Mais esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail blvoluntariado@cm-santarem.pt.



Os beneficiários iniciais do “Companhia Feliz” foram sinalizados pelas equipas do Modelo de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado de Santarém. Actualmente, pretende-se abrir o projecto à comunidade em geral. Quem conheça alguém que possa querer beneficiar do apoio de um voluntário, deverá reportar através do e-mail blvoluntariado@cm-santarem.pt. O voluntário vai dar resposta a situações que não carecem de apoio específico e especializado, nomeadamente actividades lúdicas, como leituras e jogos, apoiar numa ida à mercearia/farmácia, conversar, passear, entre outras acções.