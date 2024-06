Trabalhadores da Casa de São Pedro em Alverca vão fazer greve

Os trabalhadores da Casa de São Pedro de Alverca, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que dá apoio a idosos, anunciaram uma greve para dia 26 de Junho e vão concentrar-se à porta da instituição em protesto. Os funcionários reivindicam melhores salários, cumprimento de horários, melhores condições de trabalho, contratação de mais recursos humanos, pagamento do subsídio de férias e pagamento do trabalho suplementar e do descanso compensatório. A Casa de São Pedro de Alverca, recorde-se, está numa situação financeira complicada com um passivo a rondar o meio milhão de euros e formalizou no último ano um pedido para beneficiar do Fundo de Socorro Social da Segurança Social para não fechar portas. A direcção actual, liderada por António Baguinho, herdou a instituição com as contas no vermelho e está a lutar para ultrapassar a situação.