Voluntários de Santarém já têm posto INEM

Após trinta anos de luta, os Bombeiros Voluntários de Santarém (BVS) conseguiram finalmente ter um posto de emergência médica. O acordo firmado entre o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém foi assinado em Maio, informou a instituição presidida por Diamantino Duarte.

“Foram 30 anos de muita luta, que só a teimosia dos órgãos sociais e a dedicação das mulheres e homens que dia após dia, abdicando muitas vezes das suas horas de descanso para prestar o socorro que lhe é solicitado tornou possível que o INEM viesse finalmente reconhecer o importante papel que este Corpo de Bombeiro tem no socorro da nossa população, que de acordo com os dados

disponibilizado, é o Corpo de Bombeiros que mais emergências médicas faz no distrito de Santarém”, dizem os BVS em comunicado.